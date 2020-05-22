У Запоріжжі 16-річна дівчина народила дитину вагою менше 700 грам: лікарі намагаються її врятувати

У Запоріжжі 16-річна дівчина на 31-му тижні вагітності народила дитину, яка важить всього 690 грам.
Про це в Instagram повідомила засновниця дитячого фонду "Емоція" Злата Некрасова. За її словами, матері через затримку плода зробили кесарів розтин (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
У Запоріжжі 16-річна дівчина народила дитину вагою менше 700 грам
instagram.com/zlata_nekrasova111
"Мама породіллі п'є, з батьком дівчинка не спілкується, бабуся, яка могла б їй допомогти, паралізована!" – розповіла Некрасова.
Вона уточнила, що дівчина прислала волонтеру список ліків, яких потребує дитина. Вони дорогі і в лікарні їх немає.
"Один з препаратів "Біовен". Дай Бог, щоб малюк зміцнів. Дитинчаті сьогодні тетій день. До сих пір ліків немає", – написала Некрасова.
Шок! Малюк вагою 690 грам. Мої хороші, знаю що зовсім недавно кожен з Вас допомагав іншому малюкові. Але я не змогла пройти повз цієї ситуації. Сьогодні о 8 ранку мені зателефонувала дівчинка 16 років, в голосі тремтіння і відчай! Їй зробили кесарів на 31 тижні вагітності, дістали дитинку вагою 690 грам 😱 У неї була затримка розвитку плода (Мама породіллі п'є, з батьком дівчинка не спілкується, бабуся яка могла б їй допомогти-паралізована! Знаю, Ви зараз можете подумати: -Чим вона думала? Але це вже сталося, і необхідно рятувати малюка. Вона прислала список медикаментів, ліків дуже дорогі. У лікарні їх немає. Один з препаратів "біовина". Дай Бог щоб малюк зміцнів. Йому дуже потрібна наша з Вами допомога. Дитинчаті сьогодні 3 -й день. до сих пір ліків немає. На залишок після попереднього збору є трохи грошей, зараз я поїду куплю все необхідне. Але такі списки будуть щодня. Дуже прошу Вашої підтримки. Ставте + в коментарях хто з нами. Спасибі за те, що ви є ❤️ 5168745605216552 Тільки разом! Прошу максимальний репост!
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в липні 2019 року мати народила двійнят на 27-му тижні вагітності. Один з них важив 750 грам, другий – 940.
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