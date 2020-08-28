У ВООЗ заявили про згубний вплив COVID-19 на психіку

Коронавірус згубно впливає на психіку людей.
Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.
За його словами, це пов'язано з тривогою і страхом, спричиненими пандемією, а також порушенням роботи служб із підтримки психічного здоров'я, пишуть "Известия".
Крім того, Гебрейесус назвав причиною негативного впливу COVID-19 відсутність взаємодії між людьми у зв'язку з карантином.
Він нагадав, що в світі з психічними розладами різної тяжкості проживають близько 1 млрд осіб, а кожні 40 секунд одна людина здійснює самогубство.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції. 62-річного чоловіка госпіталізували в кінці січня.
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