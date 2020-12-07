У ВООЗ придумали заражати COVID-19 людей, щоб прискорити розроблення вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала заражати молодих здорових людей коронавірусом, щоб прискорити розроблення вакцини.

Думки вчених із цього приводу розділилися, пише The Guardian. Прихильники таких випробувань стверджують, що ризики COVID-19 для молодих і здорових мінімальні, а користь для суспільства висока.

Очікується, що в понеділок, 7 грудня, у ВООЗ збереться консультативна група з понад десяти наукових експертів. На закритій від публіки і учасників дослідження зустрічі вони обговорять можливі проблеми з такими випробуваннями на людях.

"Pfizer, Moderna і AstraZeneca разом зможуть зробити досить вакцин у 2021 році тільки для імунізації третини людства, а багаті країни вже зробили попереднє замовлення на більшу частину своїх вакцин. Випробування вакцини-кандидата нового покоління на людях можуть допомогти забезпечити достатню кількість вакцин для всього світу", – сказав представник організації 1Day Sooner, яка виступає за зараження добровольців.

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