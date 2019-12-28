У Вінницькій області троє дівчат піддали тортурам ровесницю: подробиці

У Вінницькій області прокуратура порушила кримінальну справу через тортури 15-річної дівчини неповнолітніми.

Як написали в пресслужбі обласної прокуратури, правоохоронці встановили, що троє осіб у ніч з 24 на 25 грудня 2019 року в гуртожитку одного з училищ міста Козятин "вчиняли щодо дівчини дії, які не відповідають загальноприйнятим нормам моралі, принижували її людську гідність".

Зазначається, що правопорушниці були в стані алкогольного сп'яніння.

У Вінницькій області троє дівчат піддали тортурам ровесницю

За результатами розслідування справу перекваліфікували на ч.2 ст.127 КК України (Катування).

Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту в Стародобровільський психоневрологічний інтернат на Дніпропетровщині зафіксували жорстке поводження, знущання й приниження над підопічними.

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