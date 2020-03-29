У Вінницькій області серед 23 госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів лише один знаходиться у важкому стані, це дитина.

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на брифінгу повідомив, що за станом на 10:00 неділі в Вінницькій зареєстровано 78 підозр на COVID-19, з яких у 23 випдках лабораторні тести показали "плюс".

При цьому зразки матеріалів ще 16 осіб досліджуються. Серед захворілих знаходяться двоє дітей.

"Стан у всіх задовільний, тільки одна дитина з Чернівецького району, який знаходиться в Могильов-Подільській лікарні, має важкий стан. Але протягом останніх годин маємо першу позитивну інформацію про стан цієї дитини", – розповів Скальський.

У Вінницькій області коронавірус знайшли вже у 23 осіб

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

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