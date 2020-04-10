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10 квітня • оновлено в 18:20
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У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка з важкою патологією

2.1т
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У Вінниці від коронавірусу COVID-19 повністю одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією.

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Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу повідомити дуже гарну новину: у нас одужала найстаріша пацієнтка, 73 років. У неї до всього іншого була досить важка патологія – гострий інфаркт і двостороння пневмонія, плюс ще й COVID-19. Але вона вже вилікувалася, і вчорашній день провела вдома. Бажаємо їй здоров'я ", – сказав він.

У Вінниці від коронавірусу одужала важкохвора 73-річна жінка

У Вінниці від коронавірусу одужала важкохвора 73-річна жінка

За словами чиновника, станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Вік інфікованих – від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів, зокрема й один медпрацівник із пологового будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні так мало людей одужали від коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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