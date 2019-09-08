У військовій частині під Черніговом сталася смертельна НП

У Чернігівській області в районі села Гончарівське під час переміщення військової техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування "Північ".

Про це в Facebook повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".

podrobnosti.ua

Військові зазначають, що боєць загинув в результаті порушення заходів безпеки.

Для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.

Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на кордоні з Росією загинув український прикордонник: подробиці НП.

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