У військовій частині під Черніговом сталася смертельна НП

У Чернігівській області в районі села Гончарівське під час переміщення військової техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування "Північ".
Про це в Facebook повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".
podrobnosti.ua
Військові зазначають, що боєць загинув в результаті порушення заходів безпеки.
Для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.
Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на кордоні з Росією загинув український прикордонник: подробиці НП.
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