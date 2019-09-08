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8 вересня • оновлено в 11:52
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У військовій частині під Черніговом сталася смертельна НП

3.3т Читати матеріал російською

У Чернігівській області в районі села Гончарівське під час переміщення військової техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування "Північ".

Про це в Facebook повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".

У військовій частині під Черніговом сталася смертельна НП

podrobnosti.ua

Новини
Легендарний розвідник: стало відомо, хто загинув через спецоперацію щодо Цемаха

Військові зазначають, що боєць загинув в результаті порушення заходів безпеки.

Для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.

Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на кордоні з Росією загинув український прикордонник: подробиці НП.

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Тема
Інциденти з військовими
Місце
Україна Чернігів
Тег
загинули військові
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Снова бравые укровояки напились и на БТР переехали своего же? Ну ладно хоть не мирных жителей как в прошлый раз.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Инкогнито Alex, Я не понимаю свиного языка. Не трудись
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
И снова проходил мимо, смішно, коли щось підле готують для людей, а гинуть, як лошарики оптом. Ха, ха?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Военные отмечают, что служащийй погиб в результате нарушения мер безопасности.======= Вы чего там с ума посходили ?? Этот герой погиб под обстрелом запрещенного минскими соглашениями ярсами ...
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