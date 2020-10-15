У центрі Одеси зіткнулися два авто: є жертва й постраждалі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
3,5 т.
У ДТП в Одесі дві жінки постраждали, ще одна загинула

У четвер, 15 жовтня, в Одесі на 11-й станції Великого Фонтану трапилася смертельна ДТП.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на патрульну поліцію, Renault Sandero рухався Фонтанською дорогою в напрямку Ванного провулку і не поступився дорогою автомобілю BMW, який їхав головною дорогою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок зіткнення пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці, ще дві пасажирки машин постраждали.

На місці ДТП працюють слідчі.

Пасажирка Renault від отриманих травм померла на місці
Renault не поступився дорогою BMW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два припарковані автомобілі й перекинувся.

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