У центрі Києві розв'язалася масова бійка: в мережу потрапило відео

У центрі Києва на площі біля метро "Палац Спорту" відбулася масова бійка за участю підлітків.

Про це в Telegram повідомляє "Київ Оперативний". На кадрах видно бійка за участю кількох людей, при цьому свідки знімають те, що відбувається на телефони (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Ілюстрація t.me/KyivOperativ

"Нічого не вчать поліцію Печерського району кричущі випадки масового побиття підлітками прямо під Палацом Спорту. Ну, не вмієте вчитися, то тримайте нові масштабні бійки", – сказано в повідомленні під відео.

З того, що відбувається в ролику не ясно, що стало причиною початку бійки. Також невідома точна кількість людей, які брали участь в бійці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві в одному з кафе на вул. Костянтинівській стався конфлікт зі стріляниною ; причиною сварки стало те, що відпочиваючі поводилися занадто голосно.

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