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8 грудня • оновлено в 09:56
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У центрі Києві розв'язалася масова бійка: в мережу потрапило відео

8.1т
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У центрі Києва на площі біля метро "Палац Спорту" відбулася масова бійка за участю підлітків.

Про це в Telegram повідомляє "Київ Оперативний". На кадрах видно бійка за участю кількох людей, при цьому свідки знімають те, що відбувається на телефони (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Ілюстрація

Ілюстрація

t.me/KyivOperativ

Новини
"Кулачним боєм не обійшлося": на Троєщині влаштували масову бійку зі стріляниною. Відеофакт

"Нічого не вчать поліцію Печерського району кричущі випадки масового побиття підлітками прямо під Палацом Спорту. Ну, не вмієте вчитися, то тримайте нові масштабні бійки", – сказано в повідомленні під відео.

З того, що відбувається в ролику не ясно, що стало причиною початку бійки. Також невідома точна кількість людей, які брали участь в бійці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві в одному з кафе на вул. Костянтинівській стався конфлікт зі стріляниною ; причиною сварки стало те, що відпочиваючі поводилися занадто голосно.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна Київ
Теги
бійка поліція
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
""Ничему не учат полицию !"__Все пишущие такие поучения сами тоже ничему не учатся. Это единственное , что они умеют.)))))
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
А где доблесный прославленый и прославляющий Слугами народ МВС Аваков?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Колибаба Николай, вот признайся, сколько калорий ты потратил, чтобы сочинить эту удивительно ПУСТУЮ глупость??
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это Эвропа?))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Чистяков Шурик, это дети,- цветы жизни).
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