У тілі людини знайшли місця, де ховається коронавірус після одужання

У тілі людини може ховатися коронавірус після одужання.

В організмі людини є кілька місць, які менш доступні для імунної системи і де важко викорінити вірусні інфекції, в тому числі коронавірус.

До них відносяться центральна нервова система, яєчка і очі. Про це розповів лікар-інфекціоніст в Університеті в Вірджинії (США) Вільям Петрі, повідомляє Science Alert.

Відзначається, що в ході невеликого дослідження новий коронавірус був виявлений в спермі у чверті пацієнтів під час активної інфекції і трохи менше ніж у 10% пацієнтів, які, мабуть, одужали.

Також COVID-19 може після одужання зберігатися в плаценті, крові, кишечнику і дихальних шляхах. У порожнині носа і небі коронавірус може залишатися протягом місяця або більше після зараження.

Як писав OBOZREVATEL раніше, головлікар Олександрівської клінічної лікарні Києва розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.