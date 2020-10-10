У Тернополі від COVID-19 помер лікар-анестезіолог. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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У Тернополі від коронавірусу помер лікар

Від ускладнень COVID-19 8 жовтня помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко.

Чоловікові було 66 років. Про це 10 жовтня на сторінці у Facebook повідомила пресслужба управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації.

За інформацією управління, це вже шоста смерть медика в області від коронавірусу.

Олег Петренко.

У Тернопільській ЦРЛ Петренко працював із 2006 року. Двічі перебував у Лівії, працюючи за контрактом медиком. Остаточно повернувся працювати в тернопільську лікарню в 2017 році.

Свого часу він був лікарем-анестезіологом у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні №3 та лікарні швидкої допомоги в Тернополі.

"Важко знайти слова втіхи, коли відбувається непоправне – смерть близької людини. Медика, який до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг", – написали в обласному управлінні охорони здоров'я.

Скриншот
Скриншот

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