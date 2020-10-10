У Тернополі від COVID-19 помер лікар-анестезіолог. Фото
Від ускладнень COVID-19 8 жовтня помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко.
Чоловікові було 66 років. Про це 10 жовтня на сторінці у Facebook повідомила пресслужба управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації.
За інформацією управління, це вже шоста смерть медика в області від коронавірусу.
У Тернопільській ЦРЛ Петренко працював із 2006 року. Двічі перебував у Лівії, працюючи за контрактом медиком. Остаточно повернувся працювати в тернопільську лікарню в 2017 році.
Свого часу він був лікарем-анестезіологом у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні №3 та лікарні швидкої допомоги в Тернополі.
"Важко знайти слова втіхи, коли відбувається непоправне – смерть близької людини. Медика, який до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг", – написали в обласному управлінні охорони здоров'я.
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Станом на ранок суботи, 10 жовтня, в країні офіційно підтверджені 256 266 випадків коронавірусної інфекції. З них 5728 – виявлені за минулу добу. Померли вже 4887 осіб (+108 за день), а 112 570 пацієнтів (+1920) повністю побороли хворобу.