У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом зросла до 12 осіб.

Про це повідомив в Telegram-каналі Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом ввечері в середу, 25 березня. При цьому напередодні була зафіксована перша жертва – 68-річний чоловік.

Серед інфікованих також виявилися четверо лікарів, троє з них – з Монастирського району, ще один – з Бучацького.

Список хворих COVID-19 в Тернопільській області:

1 пацієнт з міста Заліщики. Чоловікові 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

1 пацієнт з Монастириського району. Чоловікові 54 роки. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

1 пацієнтка з Монастирського району, дружина хворого COVID-19. Жінці 48 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

1 пацієнтка з Монастирського району, медсестра. Жінці 41 рік. Зараз вона в реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

1 хворий COVID-19 з Тернополя чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і знаходиться на самоізоляції.

1 пацієнт – житель села Швейка, якому 62 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні.

1 пацієнт – житель Монастириська, якому 63 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні.

2 – сімейні лікарі з Монастириського району.

1 – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастирського району.

1 – лікар Монастириської лікарні, житель Золотого Потоку Бучацького району.

1 людина померла – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.

Коронавірус вдарив по Тернопільщині ​

Як писав OBOZREVATEL, МОЗ ввечері повідомив про 145 хворих COVID-19, з яких помер вже п'ятий пацієнт. Найсильніше інфекція вдарила по Київській області, де разом зі столицею виявлено 58 пацієнтів.

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