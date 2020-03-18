У Таїланді придумали тест, що визначає коронавірус за пів години

Вчені у Таїланді розробили експрестест для виявлення в організмі людини коронавірусу Covid-19.

Винахід зробили в Інституті науки і технологій Відьясірімедхі (VISTEC), повідомляється у Twitter MThai і Bangkok Post.

Клінічні випробування розробки хочуть почати вже у квітні. Вчені запевняють, що придуманий ними тест може показати результат уже за 30-45 хвилин. За словами викладача факультету біомолекулярної науки і техніки Чаясіта Уттамапінанта, в цілому для експерименту медики мають намір випустити до 4 тис. експрестестів кожен день. Вартість кожного з них складе близько 475 батів ($15).

Тест на коронавірус "Главком"

Однак управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Таїланду закликало громадян не купувати тести на коронавірус, які продаються в мережі, оскільки жоден з них не був сертифікований владою.

สำหรับ ชุด ตรวจ # โค วิด 19 ของ VISTEC และ ศิริราช นะ ครับ



- ยืนยัน มี การ พัฒนา แล้ว

- เข้า สู่ กระบวนการ ทดลอง ทาง คลินิก ใน เดือน หน้า

- ความเร็ว ใน การ ทราบ ผล คือ 30-45 นาที

- ต้นทุน ไม่ ถึง 500

- สามารถ ผลิต ได้ จำนวน มาก



* ต้อง รอ ยืนยัน ผล การ ทดสอบ การ ใช้ งาน - การ ยืนยัน ผล ตรวจ



ปัจจุบัน อยู่ ใน ระหว่าง ทดสอบ - MThai (@mthai) March 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

експрестести на коронавірус вже почали застосовувати в Китаї, Японії, Південній Кореї і в країнах Європи. Щоб зробити тест, необхідно взяти невелику кількість крові з вени і кілька крапель ввести в пристрій. Протягом 15 хвилин система видає відповідь, чи є ознаки зараження.

А в Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрестести для виявлення коронавірусу COVID-19 по 16 тис. грн. Така ціна вкрай обурила українців.

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