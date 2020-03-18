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18 березня • оновлено в 09:54
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У Таїланді придумали тест, що визначає коронавірус за пів години

1.1т
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Вчені у Таїланді розробили експрестест для виявлення в організмі людини коронавірусу Covid-19.

Винахід зробили в Інституті науки і технологій Відьясірімедхі (VISTEC), повідомляється у Twitter MThai і Bangkok Post.

Клінічні випробування розробки хочуть почати вже у квітні. Вчені запевняють, що придуманий ними тест може показати результат уже за 30-45 хвилин. За словами викладача факультету біомолекулярної науки і техніки Чаясіта Уттамапінанта, в цілому для експерименту медики мають намір випустити до 4 тис. експрестестів кожен день. Вартість кожного з них складе близько 475 батів ($15).

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

"Главком"

Однак управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Таїланду закликало громадян не купувати тести на коронавірус, які продаються в мережі, оскільки жоден з них не був сертифікований владою.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
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