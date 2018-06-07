У супроводі бур: коли в Україну прийде справжня спека

В Україні в перший місяць літа очікується циклон, який принесе з собою дощі та навіть бурі.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, вони змінять спеку, яка встановиться в країні з 12 червня. Такий прогноз він озвучив "Апострофу".

"До 11 червня прораховуються денні температури на рівні 20-23 градусів тепла, а нічні - 11-12 тепла. А вже з 12 червня температура різко підвищиться. Денні показники температур доходитимуть до 26-29 градусів, а то і всіх 30 вище нуля . І так буде аж до 20 червня. з 20 по 23 червня буде спостерігатися незначне зниження температур до 22-24 градусів тепла, а з 25 червня і до кінця місяця стабільно очікується 29-32 градуси тепла", - розповів він.

За прогнозами синоптиків, перший місяць літа буде тепліше, ніж зазвичай. Середньомісячні температури триматимуться на рівні від 18 до 22 градусів тепла. Такі показники на 1-1,5 градуса вище середніх.

Також, в червні очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Кількість опадів буде на рівні середніх багаторічних показників. На решті території України очікується більш посушливий місяць. Кількість опадів буде менше середніх показників.

"З 13 по 16 червня прораховується підхід циклону, який принесе із собою дощі. 20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону і зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - розповів Горбань.

Крім того, він прогнозує короткочасні дощі на 26 і 27 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували нічний похолодання в Україні.