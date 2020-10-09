У суботу до України повернуться дощі: де саме чекати на опади
У деяких областях прогнозують туман
Максимальна температура повітря складе +23 градуси, мінімальна – 7
Погода в Україні в суботу, 10 жовтня, загалом очікується без опадів, за винятком кількох областей.
Вночі та вранці Укргідрометцентр прогнозує туман в західних областях.
Невеликі дощі підуть на заході, місцями на півдні.
Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 13 тепла, на узбережжі морів до +17.
Вдень в Україні +14+20, найтепліше на півдні – до 23 градусів.
У Києві 10 жовтня погода буде ясною, вночі +11+13, вдень 17-19 тепла.
Також в п'ятницю збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних областях і більшості районів Сумщини та Одещини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.