У США екстрено дозволили лікування COVID-19 за допомогою антитіл

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
3,0 т.

  • На ранок 10 листопада коронавірусом у світі заразилися більш ніж 51,1 млн осіб

  • За минулу добу виявлено 482 114 нових інфікованих

  • США стали лідером за добовим приростом хворих – 125 тис.

У США дозволили лікування коронавіруса антитілами

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше дозволило фармкомпанії Eli Lilly використовувати препарат на основі антитіл для лікування коронавірусної інфекції з легким перебігом у дорослих і дітей.

Як пише видання La Repubblica, рішення було ухвалено в терміновому порядку. Проводити його варто в лікарнях та інших закладах охорони здоров’я.

Це перше лікування COVID-19 на основі моноклональних (розроблених у лабораторії, – ред.) антитіл, що отримало дозвіл. "Бамланівімаб" призначений для блокування вірусної агресії та проникнення в клітини людини.

"Це екстрений дозвіл дозволяє нам зробити бамланівімаб доступним як засіб лікування COVID-19 для недавно діагностованих пацієнтів із високим ризиком, додаючи цінний інструмент для лікарів, які борються з глобальною пандемією", – заявив президент і головний виконавчий директор Eli Lilly Девід А. Рікс.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американською фірмою Pfizer, довела свою ефективність на 90% у запобіганні коронавірусній інфекції. Це результати третьої, фінальної, фази клінічних випробувань.

СШАКоронавірусАнтітілаКоронавірус