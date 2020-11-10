У США екстрено дозволили лікування COVID-19 за допомогою антитіл

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше дозволило фармкомпанії Eli Lilly використовувати препарат на основі антитіл для лікування коронавірусної інфекції з легким перебігом у дорослих і дітей.

Як пише видання La Repubblica, рішення було ухвалено в терміновому порядку. Проводити його варто в лікарнях та інших закладах охорони здоров’я.

Це перше лікування COVID-19 на основі моноклональних (розроблених у лабораторії, – ред.) антитіл, що отримало дозвіл. "Бамланівімаб" призначений для блокування вірусної агресії та проникнення в клітини людини.

"Це екстрений дозвіл дозволяє нам зробити бамланівімаб доступним як засіб лікування COVID-19 для недавно діагностованих пацієнтів із високим ризиком, додаючи цінний інструмент для лікарів, які борються з глобальною пандемією", – заявив президент і головний виконавчий директор Eli Lilly Девід А. Рікс.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американською фірмою Pfizer, довела свою ефективність на 90% у запобіганні коронавірусній інфекції. Це результати третьої, фінальної, фази клінічних випробувань.