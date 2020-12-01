Локдаун в Україні потрібен уже зараз, а після Нового року його варто повторити, – інфекціоніст

Локдаун в Україні може призвести до суттєвого зниження захворюваності на коронавірус, його варто ввести вже зараз. Але такі жорсткі обмеження можуть вимагати запровадження в країні надзвичайного стану.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Якщо локдаун буде запроваджений до Нового року, у січні доведеться ще раз посилювати карантин, додав він.

"Якщо ми говоримо про законодавство, у нас є єдиний механізм щодо жорстких обмежувальних заходів – через запровадження надзвичайного стану. Основне питання – чи буде використаний цей механізм, чи будуть знову говорити про обмежувальні заходи не національного рівня, які не дуже будуть вписуватися в такі жорсткі обмеження", – сказав медик.

Говорячи про ефект від локдауну, медик зауважив, що його можна спрогнозувати на підставі досвіду інших країн. "Чехія і Бельгія, які запроваджували жорсткі обмежувальні заходи, чи той самий Ізраїль, через 2-3 тижні отримали суттєве зниження захворюваності", – розповів інфекціоніст.

На його думку, з епідеміологічної позиції доцільніше було б оголосити локдаун уже зараз – з тим, щоб послабити обмеження перед Новим роком.

"Але в січні нам однозначно довелося б ще один раз вводити посилення режиму, оскільки під час новорічних свят українці зазвичай збираються вдома, де і відбувається найбільша кількість захворювань. У нас могла б повторитися та сама ситуація, яка відбувається зараз", – наголосив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, Україні потрібен 3-тижневий локдаун, щоб збалансувати епідемію коронавірусу з епідемією інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема, грипу.