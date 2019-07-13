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"У шоці від брехні!" Українці проігнорували скандальний телеміст із РФ

1.4т Читати матеріал російською

Українці проігнорували скандальний телеміст із Росією "Треба поговорити", який влаштував телеканал NewsOne і транслювався на пропагандистському "Росія 1".

Такими є результати опитування на OBOZREVATEL. Так, видання задало своїм читачам питання, чи дивилися вони телеміст у мережі. 69% респондентів відповіли негативно, зазначивши, що "це новий спосіб маніпуляції Кремля".

12% підкреслили, що вони взагалі не розуміють, про що мова. При цьому 10% опитаних все-таки подивилися програму "із задоволенням".

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Телеміст із Росією

Телеміст із Росією

Скріншот із відео

Ще 9% відповіли: "Спеціально включив: у шоці від брехні і лицемірства Москви!".

"У шоці від брехні!" Українці проігнорували скандальний телеміст із РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний телеміст викликав негативну реакцію серед українських користувачів. На їхню думку, у студії був продемонстрований типовий "совок". Окрему увагу в мережі звернули на те, що в програмі брали участь в основному люди похилого віку.

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Телемост показал, что вся политика Кремля в отношении Украины, абсолютно верная. Надеемся , что после достройки СП-2 , можно будет насладиться интересными опытами над укропапуасами))) Соседи Украины замерли в предвкушении ее раздела)))
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VIT VIT
VIT VIT
Вата, в следующем году суд по боингу, ждём с нетерпением прямой трансляции Гаага - Москва.
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