"У шоці від брехні!" Українці проігнорували скандальний телеміст із РФ

Українці проігнорували скандальний телеміст із Росією "Треба поговорити", який влаштував телеканал NewsOne і транслювався на пропагандистському "Росія 1".

Такими є результати опитування на OBOZREVATEL. Так, видання задало своїм читачам питання, чи дивилися вони телеміст у мережі. 69% респондентів відповіли негативно, зазначивши, що "це новий спосіб маніпуляції Кремля".

12% підкреслили, що вони взагалі не розуміють, про що мова. При цьому 10% опитаних все-таки подивилися програму "із задоволенням".

Телеміст із Росією Скріншот із відео

Ще 9% відповіли: "Спеціально включив: у шоці від брехні і лицемірства Москви!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний телеміст викликав негативну реакцію серед українських користувачів. На їхню думку, у студії був продемонстрований типовий "совок". Окрему увагу в мережі звернули на те, що в програмі брали участь в основному люди похилого віку.

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