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13 грудня • оновлено в 17:38
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"У щоках ембріони?" Соколова висміяла "молодість" Путіна

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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла російським пропагандистам, які зі зловтіхою відзначили, що президент України Володимир Зеленський дуже постарів і втомився за вісім місяців на новій посаді.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона нагадала про те, як штучно намагаються зберегти молодість президента країни-агресора Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ой, а чого ж ваш президент за 20 років дуже сильно помолодшав? Ви йому що, всупереч заборонам православної церкви в щоки ембріони підсадили? Чи він Доріан Грей, а Медведєв – його портрет, що в'яне?" – підколола рупорів Кремля телеведуча.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
У самой небось и снаружи, и внутри эмбрионы.
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0
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вот ЭТО хо х лы называют журналисткой!?
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Nayden Serg
Nayden Serg
Браво!!!!
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