"У щоках ембріони?" Соколова висміяла "молодість" Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла російським пропагандистам, які зі зловтіхою відзначили, що президент України Володимир Зеленський дуже постарів і втомився за вісім місяців на новій посаді.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона нагадала про те, як штучно намагаються зберегти молодість президента країни-агресора Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ой, а чого ж ваш президент за 20 років дуже сильно помолодшав? Ви йому що, всупереч заборонам православної церкви в щоки ембріони підсадили? Чи він Доріан Грей, а Медведєв – його портрет, що в'яне?" – підколола рупорів Кремля телеведуча.

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі знайшли докази того, що Путін вдається до послуг пластичних хірургів. На кадрах видно, як перемістилася родимка Путіна. Кілька десятків років тому вона була на щоці лідера окупантів. Тепер же "заповзла" практично під око.

Пізніше в інтернеті опублікували ролик із порівнянням зовнішності Путіна в 2013 і 2019 роках. На давніших кадрах на обличчі лідера РФ помітно чимало зморшок, тоді як у 2019 році вони різко розглядалися.

Також користувачі опублікували колаж з фотографій Путіна з різницею в 10 років. На думку деяких людей, такі зміни не могли відбутися з однією й тією ж людиною.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!