У садку на Полтавщині вихователька знущалася з дитини: трясла і кричала. Відео

У Великій Бузовій Полтавської області зняли на відео грубе поводження виховательки дитячого садка із трирічним хлопчиком у сльозах. Жінку обурювало, що малюк нібито не міг самостійно вдягнутися.

Роликами поділилася у Facebook-спільноті "Мої Яреськи" мама дитини Галина Іващенко. Вони викликали обурення у користувачів мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На опублікованих кадрах видно, як доросла жінка гримає на малюка, котрий плаче, вказуючи, щоб він натягував штанці. А коли той не виконує її настанову, заявляє: "Завтра будеш у мене сидіти цілий день без штанів". Потім вихователька взяла хлопчика на руки й почала трясти його, щоб натягнути одяг, і так само грубо взувала його.

Прикметно, що на відео потрапила ще одна співробітниця дитсадка – жінка з посмішкою пройшла повз і називала хлопчика "впертим".

"Моїй дитині три роки виповнилося місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися і одягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі", – зазначила мама малюка. Вона також уточнила, що виховательку звуть Людмила Герасименко, а свідком події стала завідувачка садочка Олена Васюк.

Бурхливо відреагували на вчинок виховательки й користувачі мережі. В коментарях під відео вони закликали батьків хлопчика звертатися до поліції та служби захисту дітей і говорити із завідувачкою дитсадка про звільнення працівниці.

"Гнати з роботи не тільки вихователя, а й директора закладу разом із начальницею відділу освіти!", "Звертайся до начальниці відділу освіти, в прокуратуру за своїх дітей треба боротися і горло перегризати таким працівникам", "Розумію, що з дітьми важко, і що вихователі в садочку намагаються навчити самостійності дітей...але ж не такими методами! Таким психічно неврівноваженим не місце біля дітей!", "Там скільки дітей в групі, що вона така перероблена?", "Не можна не діяти, треба звертатися в прокуратуру і до суду. Цих людей треба ізолювати від дітей, невідомо, що завтра вони зроблять з дитиною, фашистки", "Це просто страшно, такі методи виховання не допустимі, страшно навіть уявити ,що кожного дня відчуває ця дитина", "А потім діти в садок не хочуть ходить – ридма ридають. Немає розуму спілкуватися з дітьми – звільніть робоче місце!", "Це жах. Я б її вигнала в той же день. Про таке мовчати не можна. Батьки, реагуйте", – обурилися українці.

Хоча були й такі, хто не побачив у діях виховательки нічого страшного, заявивши, мовляв, дитина в такому віці мала б уже самостійно одягатися й взуватися. Інші висловили невдоволення автору відео. Вони зазначили, що той, хто знімав, міг би втрутитися в ситуацію: зробити зауваження виховательці й заспокоїти малого.

"У 3 роки дитина повинна вміти сама одягати штани. Я не бачу тут нічого страшного...", "А хто це відео знімав, не могли зробити зауваження", "Я не розумію ту людину, яка знімала на відео, як знущаються з дитини, мабуть, отримувала насолоду, та гнати їх під три чорти", – підкреслили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі трапився обурливий випадок у дитячому садку №164 "Золотий ключик". Там вихователька не пустила 6-річного хлопчика до туалету з прогулянки. У результаті в малюка виник конфуз. Діти три дні сміялися з нього, а педагоги навіть не спромоглися припинити знущання.