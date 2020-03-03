У Рябошапки закрили справу про замах на Шокіна – Лещенко

Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора.

Про це в Telegram написав глава наглядової ради "Укрзалізниці", нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко. Він розповів, що в процесі розслідування було допитано 700 свідків, проведено майже 10 слідчих експериментів і стільки ж судових експертиз. Виявилося, що ще наприкінці 2015 року було установлено, що за допомогою тепловізора неможливо помітити осіб, які перебувають у кабінеті генерального прокурора.

"Тоді ж наприкінці 2015 року було доведено, що з місця скоєння пострілу неможливо побачити людей у кабінеті генерального прокурора.

Віктор Шокін Радіо Свобода

"З 2017 року справі не відбувалося нічого. У травні 2019-го, після активізації адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямку, адвокати Шокіна долучили до справи роздруківки з інтернету про тиск Джо Байдена на Петра Порошенка з метою його відставки", – написав Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдержсекретар США Джон Керрі заявив, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін мав покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

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