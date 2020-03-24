Поки лютує коронавірус: українських вчених-мікробіологів відправили у відпустку за свій рахунок

Співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку.

Про це написала старший науковий співробітник Інституту, кандидат біологічних наук Оксана Півень. За її словами, в інституції є проблеми навіть з базовим фінансуванням, тому співробітників відправили у відпустку мінімум до кінця березня не дивлячись на карантин та епідемію вірусу по всьому світу.

"І ситуація з відпустками за власний рахунок, або переходу установи на 3 або 4 робочих дня, тому що не вистачає коштів на оплату праці, не є чимось новим, це "хороша" щорічна традиція. Однак в минулі роки вірусу не було, метеорит на Україну не падав, тому астрологи були і є популярнішим ніж астрофізики...", – пише Півень.

Вчена зазначає, що як би цинічно це не звучить, але завдяки коронавірусу нардепи, чиновники та прості українці згадали, що в країні є наука, в яку держава практично не вкладає гроші. Мітинги або акції протесту ніколи не звертали увагу влади на проблеми вчених та науки.

У своїй попередній публікації Оксана Півень розкритикувала привезені завдяки сприянню президента Володимира Зеленського нібито 250 тисяч тестів на коронавірус з Китаю.

"Анонсовані паном президентом тести приїхали, правда не для ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) діагностики, а на антитіла. І не 10 млн, а 250 тисяч штук. Трохи не те, і трохи не так, помилився, з ким не буває, хотів приємне зробити народу. Зате 10 ШВЛ приїхали з Китаю! Ой, ні, не ШВЛ, а 11 ампліфікаторов (це спеціальні машини щоб ПЛР проводити та виявляти присутність геному вірусу у пацієнтів)", – підкреслила Півень.

Її колега, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко доповнює та зазначає, що вчені в Україні в залежності від посади отримують від 5 до 9 тисяч гривень щомісяця. І замість того, щоб працювати над власною вакциною або тестами, вони сидять по домівках на карантині.

"Через хронічний брак фінансування, більшість інститутів давно працює неповний робочий тиждень (ця "традиція" дісталася новій владі від попередників, але нову владу це повністю влаштувало). Критично важливим для протистояння епідемії інституціям не додали коштів, щоб вони працювали. Ні, не додаткові дні в тиждень, а просто працювали", – пише Сененко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Китаю в Україну прибуло 25 тисяч експрестестів на виявлення коронавірусу замість анонсованих 10 мільйонів

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