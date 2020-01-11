У Росії трапилася ДТП з українцями: троє загинули

В Орловській області Росії трапилася смертельна аварія, у якій, за попередньою інформацією, загинуло троє українців. Ще шестеро постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі регіонального управління МВС. Зазначається, що мікроавтобус і легковик зіткнулися на трасі М-2 "Крим", неподалік від селища Шахове у Кромському районі.

Аварія трапилася приблизно о 10-й годині ранку. Дорогу не поділили мікроавтобус марки "Мерседес" і легковик "Рено Меган".

В Орловській області Росії трапилася смертельна аварія з українцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронезькій області Росії 3 грудня перекинувся автобус, у якому їхали 28 українців. Під час аварії був сильний снігопад.

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