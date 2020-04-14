У Рівненській області 14 квітня виявили ще 24 випадки захворювання на коронавірус.

Про це в Facebook розповів голова обласної держадміністрації Віталій Коваль. Загальна кількість хворих досягла 166 осіб. Ще 48 осіб чекають результатів лабораторних тестів.

Вік нових інфікованих від 20 до 81 року:

Вісім жителів міста Рівне;

Шість – Рівненського району (села Біла Криниця, Квасилів, Рисв'янка, Зоря і Клевань);

Двоє з Костополя;

Троє з Сарн і один з Сарненського району (с. Немовичі)

Один з Рокитнівського району (с. Кисоричі) і троє з смт Рокитне. Серед них голова РДА Віктор Мініч, голова районної ради Анатолій Кінчур і головний лікар місцевої ЦРЛ Олег Костюк.

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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