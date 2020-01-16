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16 січня • оновлено в 17:22
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У РФ не відмовилися від захоплення України: названі конкретні кроки Путіна

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін не відмовлявся від своїх планів щодо захоплення частини територій України.

Після заяв на грудневій пресконференції про "споконвічно російські території" Причорномор'я та сходу України, глава Кремля може піти на конкретні кроки, заявив у коментарі OBOZREVATEL координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Для Кремля це комплексна проблема, і вони її вирішуватимуть комплексно, здебільшого гібридним способом, як це було у Криму і на Донбасі. Це буде поєднання військових, політичних, економічних, соціальних і, перш за все, інформаційно-психологічних факторів впливу", – сказав військовий експерт.

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За його словами, напрямків для підривної діяльності у Кремля багато: "Найбільш уразливі регіони південно-східні, це в плані продовження гібридної агресії, а з військової точки зору, то у нас майже вся територія уразлива".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

  • Пізніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов відповів Путіну, який назвав "споконвічно російськими" південь і схід України.

  • Також депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли Путіну на слова про Причорномор'я як "споконвічно російську територію".

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
війна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как же это, вся территория Украины уязвима, обоз же пишет что уже шестой год бьёте армии России и бьёте, мы ничего не можем с вами сделать)
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Не о чем писать? Тогда сразу пиши о планах Путина. И так последние 6 лет.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Украинский эксперт" звучит, как "педерастический натурал". И аналитика такого же характера.
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Титов Герман
Титов Герман
Лазарев Ярослав, На счет захватить кого то, то я думаю что у вас там п ватно- преисподней создались проблемы посерьезнее, к вам идет Шаман свергать бесов и они засуетились, иначе чем обьяснить отставку правительства и назначение дЕМОНА замом, ( медведева я имел в виду), кипиш несуразный!
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Титов Герман
Титов Герман
Лазарев Ярослав, А вот путик уйло звучит одинаково везде и на всех языках, будь то с трибун белорусских болельщиков или из уст политиков! А насчет "расеянских экспертов", то все равно что словосочетание "росийськые гопники", суть одна и та же! Даже страна так и называется Расейская пидерация!
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