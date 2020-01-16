У РФ не відмовилися від захоплення України: названі конкретні кроки Путіна

Президент Росії Володимир Путін не відмовлявся від своїх планів щодо захоплення частини територій України.

Після заяв на грудневій пресконференції про "споконвічно російські території" Причорномор'я та сходу України, глава Кремля може піти на конкретні кроки, заявив у коментарі OBOZREVATEL координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Володимир Путін

"Для Кремля це комплексна проблема, і вони її вирішуватимуть комплексно, здебільшого гібридним способом, як це було у Криму і на Донбасі. Це буде поєднання військових, політичних, економічних, соціальних і, перш за все, інформаційно-психологічних факторів впливу", – сказав військовий експерт.

За його словами, напрямків для підривної діяльності у Кремля багато: "Найбільш уразливі регіони південно-східні, це в плані продовження гібридної агресії, а з військової точки зору, то у нас майже вся територія уразлива".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

Пізніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов відповів Путіну, який назвав "споконвічно російськими" південь і схід України.

Також депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли Путіну на слова про Причорномор'я як "споконвічно російську територію".

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