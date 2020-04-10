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10 квітня • оновлено в 18:20
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У Порошенка розкритикували Садового за дослідження про COVID-19 за 160 тис. грн

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Голова фракції “Європейської солідарності” у Львівській міській раді Петро Адамик розкритикував ідею мера міста Андрія Садового щодо проведення соціологічного дослідження думки львів’ян про COVID-19.

На переконання політика, опитування пропишуть таким чином, щоб визначити чи "правильно" з точки зору піар-стратегів Садовий реагує на епідемію коронавірусу. І потім, відповідно до аналізу анкет вибудовуватимуть позиціонування медіа-активностей, зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

"За 14 років перебування на посаді (свідомо не пишу – роботи) , міський голова дуже добре розуміє важливість правильної телевізійної картинки. Тому не варто очікувати, що й зараз він пропустить момент: треба на камери занести кульок для потребуючих – виконає; заради фото приїхати в лікарню – звісно; все по написаному піарниками сценарію", – написав Адамик.

"Тринькає гроші на піар!" У Порошенка розкритикували Садового за дослідження про COVID-19 за 160 тис. грн

Він обурився тим, що опитування проводитимуть за кошти громади у 160 тисяч гривень.

"Тобто за рахунок наших з вами грошей мер дбає не про місто, лікарів, соціальних верст, а лише про свої політичні рейтинги, які завершились десь на конопляному полі поблизу Глухова. Вкотре розумію, чому міська влада опирається включити в Штаб депутатів міської ради, бо тоді б витрачати гроші на вітер ми б не дозволили.

Перестаньте розтринькувати гроші громади на свій піар!", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях розглядають можливість введення комендантської години через коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
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