У Полтаві у маршрутки на спуску відмовили гальма: пасажири молилися та плакали

У Полтаві 19 жовтня у маршрутного таксі, заповненого пасажирами, на ходу відмовили гальма. Транспортний засіб з труднощами вдалося зупинити.

Про інцидент на своїй сторінці в Facebook написала одна з пасажирок Катерина Анісімова. За її словами, люди в салоні настільки злякалися, що стали молитися та плакати.

"Сіла в маршрутку в центрі, яка їде на Поділ. У маршрутці всі сидячі місця були зайняті. Коли ми спускалися з бруківки, маршрутка стала набирати швидкість: хтось запитав: "У чому справа? Чому так швидко їдемо з гори?". На що водій повернувся з переляканими очима і закричав: "Відмовили гальма!"" – розповіла вона.

Жінка зазначила, що в результаті транспортний засіб вдалося зупинити.

"По дорозі ми добре зачепили джип. І мало не збили бабусю, яка йшла на своє зелене світло по зебрі і не підозрювала, що у нашої маршрутки немає гальм. Водій сигналив весь цей час і бабуся таки проскочила. Потім кондукторка стала кричати, що треба гальмувати колесом об бордюр. Водій притиснувся до бордюру і ми таки зупинилися", – згадує Анісімова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня в Дніпрі на Набережній Перемоги маршрутне таксі №60 врізалося в стовп, розташований поруч із зупинкою громадського транспорту. У ДТП постраждало троє людей.