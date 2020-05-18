У поліції розкрили кількість українців, покараних за порушення карантину

З початку дії в Україні карантину правоохоронці склали 11 228 адміністративних протоколів про його порушення.

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Найбільше порушень зафіксовано в Харківській і Дніпропетровській областях, йдеться у відповіді Національної поліції "Слідству.Інфо".

svidok.info

В обох цих областях складено більше 1,7 тисячі адмінпротоколів.

У Києві та області зафіксовано 1 210 порушень.

Найменше порушували карантин у Миколаївській (84) та Закарпатській (86) областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні ввели 11 березня через епідемію COVID-19. Дію обмежувальних заходів продовжили до 22 травня, однак з 11 травня їх пом'якшили, дозволивши працювати перукарням; салонам краси; оптовим і роздрібним магазинам непродовольчим товарам; підприємствам побутового обслуговування населення; музеям і бібліотекам; стоматологіям; адвокатам, аудиторам, нотаріусам, психологам; магазинам дитячого одягу і взуття.

22 травня очікується введення другого з п'яти етапів ослаблення карантину.

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