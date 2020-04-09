Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що святкування Великодня в умовах карантину в Україні має пройти зі службами в храмах, але без скупчення людей та інцидентів.

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Як він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков і прийшли до висновку, що закривати храми на час карантину не мають права.

"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби повинні відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу – тільки йому одному – можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", – розповів глава Нацполіції.

За його словами, після служби в церкву можуть заходити двоє людей – якщо храм великий, і одна людина – якщо церква маленька.

Він пояснив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції будуть перебувати біля церков, але не будуть заходити у храм і "тим більше когось звідти виганяти".

Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і приходів дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.

"Якщо будуть грубі порушення закону – будемо реагувати відповідно до наших повноважень", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у поминальні дні після свята Пасхи українців у зв'язку з карантином через коронавірус просять не збиратися великими групами при відвідуванні кладовищ.

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