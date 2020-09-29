У поліції назвали топ способів підкупу виборців перед виборами-2020 в Україні

Національна поліція України станом на 29 вересня відкрила 123 кримінальних провадження за фактами порушення виборчого процесу.

П'ята частина з них стосується можливого факту підкупу виборців перед виборами-2020. Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"На даний момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією. У той же час хочу сказати про підкуп виборців. П'ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп. Триває та ж історія – це, зокрема, ті ж продуктові набори, з логотипами політичних партій", – зазначив Клименко.

За його словами, таким же популярним способом підкупу є пропозиція проголосувати за кандидата за гроші: дають аванс в 250-300 гривень, а потім вже напередодні голосування говорять, за кого віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидатів в мери і депутати міських рад в Україні висміяли за способи підкупу виборців перед місцевими виборами-2020.

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