У Почаївській лаврі на Тернопільщині підозрюють масштабний спалах коронавірусу.

Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільській області в п'ятницю, 17 квітня, повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук. За її словами, ні настоятель лаври, ні мер Почаєва не допомагають з'ясувати точну інформацію по інфікованим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки інфікований священик, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно, контакти пішли і серед співробітників бухгалтерії, і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора був 21 позитивний результат, а загалом у Шумську 26 позитивних", – сказала вона.

Зокрема встановлено, що з хворим священиком пов'язаний спалах у Дубенському районі.

У Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах коронавірусу pochaev.org.ua

Чайчук повідомляє, що настоятель Почаївської лаври на зв'язок не виходить. Вдалося поспілкуватися з його помічником, який пообіцяв до першої години дня п'ятниці надати список учасників хору, але так цього не відбулося.

"Мер Почаєва теж не бере великої участі, каже, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священиків, двох хористів, а решта - контакт дуже великий. Ці священики, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто, якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах", - наголосила вона.

Наразі ситуація у Почаївській лаврі перебуває на особистому контролі прем'єр-міністра, також залучена Нацполіція.

OBOZREVATEL подзвонив до монастиря, щоб з'ясувати подробиці, однак послушник відмовився відповідати, так як про спалах коронавірусу йому нічого невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Києво-Печерська лавра (УПЦ МП) буде закрита на карантин. У святині зафіксували вже другу смерть від коронавірусу COVID-19, а кількість підтверджених випадків перевищила 90.

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