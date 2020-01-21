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21 січня • оновлено в 14:40
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Дорогу встелили квітами: на Київщині попрощалися із загиблим стюардом МАУ. Фото

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У понеділок, 20 січня, в Переяславі на Київщині поховали бортпровідника літака МАУ, збитого в Ірані, Дениса Лихна.

Попрощатися з хлопцем прийшли кілька сотень людей. Більшість – молодь: колеги, однокурсники, однокласники. Про це пише місцевий портал Переяслав city (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Всі принесли живі квіти, якими встелили дорогу до кладовища. Було також понад 20 траурних вінків.

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У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихна

У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихна

pereiaslav.city

Зазначається, що співчуття батькам висловило багато людей, оскільки сім'я загиблого Дениса добре відома в Переяславі. Прощальні слова на кладовищі говорили мер Тарас Костін, представник "Міжнародних авіаліній України", один із однокурсників.

Поховали члена "золотого екіпажу" на місцевому Підварськом цвинтарі, поруч із могилами дідуся і бабусі.

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

pereiaslav.city

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

pereiaslav.city

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

pereiaslav.city

У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихни

У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихни

Instagram Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

Денис два роки тому закінчив Національний авіаційний університет.

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна

Instagram Дениса Лихна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Новини Києва та Київської області Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
літак МАУ
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