Дорогу встелили квітами: на Київщині попрощалися із загиблим стюардом МАУ. Фото

У понеділок, 20 січня, в Переяславі на Київщині поховали бортпровідника літака МАУ, збитого в Ірані, Дениса Лихна.
Попрощатися з хлопцем прийшли кілька сотень людей. Більшість – молодь: колеги, однокурсники, однокласники. Про це пише місцевий портал Переяслав city (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Всі принесли живі квіти, якими встелили дорогу до кладовища. Було також понад 20 траурних вінків.
У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихна
pereiaslav.city
Зазначається, що співчуття батькам висловило багато людей, оскільки сім'я загиблого Дениса добре відома в Переяславі. Прощальні слова на кладовищі говорили мер Тарас Костін, представник "Міжнародних авіаліній України", один із однокурсників.
Поховали члена "золотого екіпажу" на місцевому Підварськом цвинтарі, поруч із могилами дідуся і бабусі.
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
pereiaslav.city
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
pereiaslav.city
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
pereiaslav.city
У Переяславі поховали стюарда Дениса Лихни
Instagram Дениса Лихна
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
Денис два роки тому закінчив Національний авіаційний університет.
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
У Переяславі похоронили стюарда Дениса Лихна
Instagram Дениса Лихна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 січня в Києві на Берковецькому цвинтарі поховали пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка, а також бортпровідницю Валерію Овчарук, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
У цей же день на Дарницькому кладовищі Києва поховали стюардесу Юлію Сологуб.
А в Івано-Франківську 20 січня сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк. Потім труну з тілом перевезли в рідне село Марії Старі Кривотули, де її й поховали.
Ще одного загиблого члена екіпажу, бортпровідника Ігоря Матькова провели в останню путь в селищі Козелець Чернігівської області.
Стюардесу Катерину Стадник поховали в селищі Нова Маячка Херсонської області.
У Борисполі попрощалися із загиблим другим пілотом літака МАУ Сергієм Хоменком.
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