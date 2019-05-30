"У них більше совісті": Лебединський прокоментував рішення українських артистів піти в політику

Бажання українських артистів балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради – хороший тренд для української політики після перемоги на виборах президента колишнього шоумена Володимира Зеленського.

У артистів більше душі та совісті, ніж у злодійкуватих і маразматичних політиканів – прокоментував рішення ряду українських артистів піти в політику OBOZREVATEL музикант Олексій "Професор" Лебединський.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Олег Винник, Віктор Павлик та Ольга Полякова, начебто можуть піти в політику. Сьогодні, 30 травня, продюсер Винника цю інформацію вже спростував, Павлік поки не коментує, а от Полякова вже має намір створити свою політичну партію.

Ольга Полякова та Олег Винник feme.ua

"Я добре про це думаю, тому що інші показали себе жадібним непрофесійним г*вном. У артистів більше душі і більше совісті. Тепер люди нехай проаналізують, до чого призвели дії "професіоналів". Хорошій людині легше освоїти нову справу, ніж довіритися злодійкуватим і маразматичним політиканам", – впевнений він.

На уточнення OBOZREVATEL, чи можливий такий тренд в Росії, громадянином якої поки є Лебединський, він відповів, що "там все контрольовано".

"Якщо тільки ля цирк дозволить, як от висування Собчак. Все контрольовано", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вовчиці в шоці: у Винника прокоментували його відхід у політику.

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