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"У них більше совісті": Лебединський прокоментував рішення українських артистів піти в політику

1.4тЧитати матеріал російською

Бажання українських артистів балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради – хороший тренд для української політики після перемоги на виборах президента колишнього шоумена Володимира Зеленського.

У артистів більше душі та совісті, ніж у злодійкуватих і маразматичних політиканів – прокоментував рішення ряду українських артистів піти в політику OBOZREVATEL музикант Олексій "Професор" Лебединський.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Олег Винник, Віктор Павлик та Ольга Полякова, начебто можуть піти в політику. Сьогодні, 30 травня, продюсер Винника цю інформацію вже спростував, Павлік поки не коментує, а от Полякова вже має намір створити свою політичну партію.

Ольга Полякова та Олег Винник

Ольга Полякова та Олег Винник

feme.ua

"Я добре про це думаю, тому що інші показали себе жадібним непрофесійним г*вном. У артистів більше душі і більше совісті. Тепер люди нехай проаналізують, до чого призвели дії "професіоналів". Хорошій людині легше освоїти нову справу, ніж довіритися злодійкуватим і маразматичним політиканам", – впевнений він.

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На уточнення OBOZREVATEL, чи можливий такий тренд в Росії, громадянином якої поки є Лебединський, він відповів, що "там все контрольовано".

"Якщо тільки ля цирк дозволить, як от висування Собчак. Все контрольовано", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вовчиці в шоці: у Винника прокоментували його відхід у політику.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олексій ЛебединськийОля ПоляковаВолодимир ЗеленськийОлег ВинникВіктор ПавликКсенія Собчак
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини РосіїВыборы 2019вибори в Україні
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Grich Lara
Grich Lara
Ну да,ну да, Maruv и иже с ней в Раду срочно,без нее никакой совести в парламенте не появится,и потом интересно, где это артисты которые из-за славы способны сожрать любого ближнего своего коллегу,вдруг стали «совестью и честью»,автор и в самом деле верит в то,что написал,прямь как в советских фильмах
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Пигин Макс
Пигин Макс
Потрясающий долболоб!!!
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