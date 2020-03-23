У НАТО повідомили, що ЗСУ запросили допомогу через коронавірус

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) отримав запит від Збройних сил України на надання міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом.

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Про це повідомляється на сайті НАТО.

vesti.ua

В Альянсі зазначили, що попросили міжнародних партнерів посприяти Міноборони України в наданні гуманітарної допомоги.

"З метою запобігання поширенню вірусу в військових частинах Збройних сил України, EADRCC просить міжнародних партнерів надати сприяння Міністерству оборони України в наданні гуманітарної допомоги", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрій Римарук заявив, що на Донбасі існує велика загроза зараження коронавірусом українських військових.

За його словами, в таких містах, як Маріуполь, Волноваха, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Світлодарськ, де багато українських підрозділів, ризик зараження бійців ЗСУ від цивільних осіб дуже високий.

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