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24 березня • оновлено в 01:50
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У НАТО повідомили, що ЗСУ запросили допомогу через коронавірус

2.4т
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Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) отримав запит від Збройних сил України на надання міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом.

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Про це повідомляється на сайті НАТО.

У НАТО повідомили, що ЗСУ запросили допомогу через коронавірус

vesti.ua

В Альянсі зазначили, що попросили міжнародних партнерів посприяти Міноборони України в наданні гуманітарної допомоги.

"З метою запобігання поширенню вірусу в військових частинах Збройних сил України, EADRCC просить міжнародних партнерів надати сприяння Міністерству оборони України в наданні гуманітарної допомоги", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрій Римарук заявив, що на Донбасі існує велика загроза зараження коронавірусом українських військових.

За його словами, в таких містах, як Маріуполь, Волноваха, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Світлодарськ, де багато українських підрозділів, ризик зараження бійців ЗСУ від цивільних осіб дуже високий.

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Юрій Сергієнко
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Червоний Данило
Червоний Данило
Зеля подослал. все деньги профукал!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кастрюли, а ещё хоть одна мировая организация осталась, у которой вы не поклянчили? Предлагаю обратиться во Всемирный Конгресс эсперантистов или Конгресс Коммунистического Интернационала, чо
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