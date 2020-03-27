У НАНУ розповіли про українські тести на коронавірус

Україна для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 буде необхідно як мінімум мільйон експрес-тестів.

Про це розповіла в ефірі ObozTV кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця НАНУ Оксана Півень. За її словами, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розробив вітчизняні тест-системи, але для їх масового виробництва не вистачає грошей.

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"Було б розумно максимально швидко встановлювати всі контакти тих людей, які вже захворіли, і в обов'язковому порядку їх всіх протестувати. Це в наших інтересах. Таким чином, ми можемо дуже швидко виявити поширення вірусу по Україні, тому що зараз ми навіть не здогадуємося, в яких областях він є", – заявила кандидатка біологічних наук.

За її словами, Україні "необхідно, як мінімум, мільйон" тестів, і цю потребу можна частково закрити за рахунок тест-систем українського виробництва.

"Вітчизняне завжди дешевше, ніж імпортне, навіть якщо це вітчизняне робиться з імпортних витратних матеріалів", – зазначила Півень.

"На сьогоднішній день наш інститут створив 600 тестів і поставив їх у Центр громадського здоров'я в Києві і в Житомирі. Ми могли б робити їх далі, якби нам елементарно дали грошей на матеріали... Потужності нашого інституту мої колеги оцінили наступним чином, що ми можемо робити 10 тисяч тест-систем протягом 10-12 діб", – додала вона.

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Сінгапуру створили експрес-тест на коронавірус, за допомогою якого можна дізнатися про зараження COVID-19 протягом п'яти хвилин.

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