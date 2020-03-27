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27 березня • оновлено в 13:58
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У МЗС пояснили, як українці зможуть повернутися додому після закриття кордонів

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Незважаючи на повне припинення пасажирського сполучення з іншими країнами в Україні опівночі 27 березня, громадяни зможуть потрапити в країну. Для цього їм необхідно перетнути кордон пішки чи на авто.

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Про це заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС України, глава відомства Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дорогі українці, які застрягли в різних куточках світу. Майже весь світ закрив кордони. Україна також повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Зараз залишиться можливість перетнути кордон тільки пішки або на авто. Кордон в жодному разі не зачиняється на замок", – сказав міністр.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скріншот відео

Що стосується громадян, які залишаться за кордоном, то вони, запевнив Кулеба, можуть розраховувати на допомогу українського МЗС.

"Ми знаємо про кожного, хто потребує нашого захисту і допомоги, хоче повернутися додому. Ми знаємо про щоденні штрафи за перевищення терміну перебування в країнах, де ви є, і будемо вирішувати ці проблеми. МЗС вас не кидає! Ми шукаємо можливості, як повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення", – наголосив глава МЗС.

Також Кулеба додав, що для підтримки українців за кордоном він доручив усім закордонним дипломатичним установам України розгорнути програму "Захист".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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