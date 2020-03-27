Незважаючи на повне припинення пасажирського сполучення з іншими країнами в Україні опівночі 27 березня, громадяни зможуть потрапити в країну. Для цього їм необхідно перетнути кордон пішки чи на авто.

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Про це заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС України, глава відомства Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дорогі українці, які застрягли в різних куточках світу. Майже весь світ закрив кордони. Україна також повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Зараз залишиться можливість перетнути кордон тільки пішки або на авто. Кордон в жодному разі не зачиняється на замок", – сказав міністр.

Дмитро Кулеба Скріншот відео

Що стосується громадян, які залишаться за кордоном, то вони, запевнив Кулеба, можуть розраховувати на допомогу українського МЗС.

"Ми знаємо про кожного, хто потребує нашого захисту і допомоги, хоче повернутися додому. Ми знаємо про щоденні штрафи за перевищення терміну перебування в країнах, де ви є, і будемо вирішувати ці проблеми. МЗС вас не кидає! Ми шукаємо можливості, як повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення", – наголосив глава МЗС.

Також Кулеба додав, що для підтримки українців за кордоном він доручив усім закордонним дипломатичним установам України розгорнути програму "Захист".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу країною. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з 27 березня припиняються будь-які пасажирські перевезення через кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрито державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

Через це на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні утворилися величезні черги.

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