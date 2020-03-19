У МВС закликали оголосити в Києві режим НС через коронавірус

У Києві для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 необхідно ввести режим надзвичайної ситуації.

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Про це заявив в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи ситуацію з карантином в Україні.

За його словами, люди повинні зрозуміти, що "найкращий спосіб боротьби з цією напастю - самоізоляція від зовнішніх контактів".

Шкіряк зазначив, що подібні програми працюють в будь-якій цивілізованій країні світу: "Європейські країни вводять безпрецедентні заходи безпеки і покарання. В Італії, Франції, Німеччині треба заповнити декларацію просто перед тим, як вийти на вулицю. В Австрії зараз штраф 3 тис. євро, якщо людину зупинили під час пересування".

Радник глави МВС попросив не плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, "тому що надзвичайний стан - це трохи більш серйозна історія, яка вводиться указом президента за погодженням з Верховною Радою".

Він підтримав введення режиму надзвичайної ситуації в Київській області і висловив надію, що такий режим буде введений в столиці найближчим часом постановою Кабінету міністрів.

"Я прихильник досить жорстких заходів щодо реакції держави на коронавірус, але з відповідним регулюванням законодавства, яке б убезпечило підприємців, людей, які на певний період часу позбавлені роботи, відповідними гарантіями", - пояснив Шкіряк.

Радник глави МВС також вважає закриття метрополітену вірним кроком, який дозволить запобігти великому поширенню захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні в Київській, Житомирській та Чернівецькій областях ввели режим надзвичайної ситуації. Це рішення прийняла обласна влада в кожному регіоні окремо.

Надзвичайну ситуацію можна розуміти, як режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для забезпечення безпеки. Всі системи повинні бути напоготові, влада повинна організувати штаби і інформувати населення.

Режим НС - це всього лише "жовтий колір" перед оголошенням реального надзвичайного стану.

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