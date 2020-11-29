У МОЗ заявили, що завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 в Україні знизилася до 47,5%

Завантаженість медичних установ, які госпіталізують хворих на COVID-19, в Україні за період з 24 по 28 листопада включно дещо зменшилася і склала 47,5%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я за 29 листопада. Завантаженість лікарень Києва склала 53,8%.

Найбільше ліжок зайняті в Миколаївській (65,6%), Кіровоградській (65,1%), Полтавській (64%) і Запорізькій (60,3%) областях.

Найменша заповненість лікарень відзначена в Херсонській області – 19,7%.

Всього в Україні для лікування хворих на COVID-19 передбачено 56 527 ліжок.

Напередодні повідомлялося, що в цілому по Україні зайнято 49% ліжко-місць.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 минулої доби зареєстровано в м. Київ – 1740.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок неділі, 29 листопада, підтверджено 722 679 випадків коронавірусу. З них за минулу добу було виявлено 12 978. Інфекція забрала життя вже 12 213 осіб (+120), водночас 339 378 українців (+4243) змогли побороти її.