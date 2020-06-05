У МОЗ виступили проти відкриття дитячих таборів влітку: озвучені ризики

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що цього літа не варто відкривати дитячі табори, краще почекати, поки епідеміологічна ситуація стабілізується.

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Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "112 Україна" пояснив, що в оздоровчих установах діти часто підхоплюють кишкові інфекції і потрапляють до інфекційних стаціонарів, а там зараз є хворі на коронавірус.

Ляшко виступив проти відкриття дитячих таборів цього літа Прес-служба Кабміну

"Зараз головна дискусія, дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи або не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій", – підкреслив Ляшко.

Він зазначив, що замість лікування таких інфекцій діти піддаватимуться ризику захворіти на коронавірус.

"У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять до інфекційних стаціонарів, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще й коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко раніше анонсував, що санаторії зможуть відновити роботу з 10 червня, а ось щодо дитячих таборів рішення ухвалюватиметься окремо.

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