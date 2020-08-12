У МОЗ розповіли, як готуються до другої хвилі COVID-19 в Україні

Україна не може допустити ситуації з коронавірусом, яка складалася в Італії та Іспанії, але готується до збільшення кількості хворих на COVID-19

Про це в інтерв'ю НВ розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що зараз в країні фіксують 1000-1100 хворих щодоби.

"Друга хвиля – це скільки? У порівнянні з травнем і початком червня вдвічі збільшилася кількість хворих людей. Ми, звичайно, готуємося до ще більш потужної навантаженні на медсистему. Ми не можемо допустити ситуації, яка була в Італії або Іспанії", – сказав чиновник .

За його словами, з 15 березня по 1 серпня МОЗ збільшило кількість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на більш ніж 800 штук. Степанов зазначив, що це нові апарати експертного класу або першого класу, і їх тепер достатньо для всієї країни.

"Збільшилася кількість ліжок з підвищеним киснем, а також кількість кисневих концентраторів. Продовжуємо закуповувати засоби індивідуального захисту, щоб вони знаходилися в лікарнях. Зараз ми набагато краще готові з точки зору фахівців, які лікують COVID-19", – зазначив Степанов.

Також він заявив, що кілька разів були вдосконалені національні протоколи лікування.

На питання про запаси костюмів індивідуального захисту в інфекційних лікарнях, міністр пояснив, що у відкритому доступі є всі цифри.

"Перебуваючи у відрядженнях, завжди цікавлюся реальним станом у лікарнях. Нещодавно був в одній з лікарень Рівного – там є півторамісячний запас засобів захисту", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що готуються до другої хвилі COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.