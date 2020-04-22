Рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.

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Крім того, кошти на нові виплати закладені в держбюджет і розраховані на те, щоб екстрені бригади отримували по 300%. Про це на брифінгу 22 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зарплати лікарів etcetera.media

"Згідно з рішенням, яке ухвалено на рівні закону, фінансування екстрених бригад швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, буде відбуватися за підвищеними розцінками. В які входить і підвищена зарплата до 300%. На це закладено кошти в бюджеті. Тому всі екстрені бригади швидкої допомоги будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", – пообіцяв очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема, тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

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