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22 квітня • оновлено в 10:16
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У МОЗ розповіли про нові зарплати лікарів швидкої допомоги: підвищать до 300%

1.2т
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Рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.

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Крім того, кошти на нові виплати закладені в держбюджет і розраховані на те, щоб екстрені бригади отримували по 300%. Про це на брифінгу 22 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зарплати лікарів

Зарплати лікарів

etcetera.media

"Згідно з рішенням, яке ухвалено на рівні закону, фінансування екстрених бригад швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, буде відбуватися за підвищеними розцінками. В які входить і підвищена зарплата до 300%. На це закладено кошти в бюджеті. Тому всі екстрені бригади швидкої допомоги будуть фінансуватися за підвищеними розцінками", – пообіцяв очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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