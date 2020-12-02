У МОЗ пояснили, що робити хворим українцям без декларацій із сімейними лікарями
Щоб гарантувати рівні права всіх громадян, медикам виділили спеціальне додаткове фінансування
Однак, на думку заступниці голови МОЗ, українці без декларацій в майбутньому повинні будуть платити за послуги в лікарнях
Кожен хворий українець, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем, зможе отримати допомогу у разі звернення до медустанови.
Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю "Телеграфу". За її словами, щоб зробити це можливим, держава виділила додаткові кошти на доплати лікарям.
"Незалежно від наявності декларації, кожному громадянину медики зобов'язані надати допомогу в найближчому територіальному медичному закладі або в тому, в який ви звернетеся. Сімейним лікарям зараз додали невелике дофінансування, щоб вони надавали допомогу громадянам без декларацій. Це вимушений захід і не зовсім правильний, адже у разі укладання декларації за пацієнтом до медичного закладу приходять кошти, пацієнт юридично співпрацює з лікарем", – зазначила урядовиця.
Микичак вважає, що якщо громадянин переконано відмовляється від оформлення медичних відносин з державою, то за будь-які послуги в цій сфері зобов'язаний платити.
"Наша ментальність і певний популізм законодавців не дає до кінця реалізувати цей підхід, який практикується в економічно сильних державах. Тому ми фактично компенсуємо роботу лікаря з пацієнтом, який не є до нього прикріпленим", – додала заступниця міністра.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці Національної служби здоров'я роз'яснили українцям алгоритм, як правильно викликати екстрену медичну допомогу, щоб медики приїхали якомога швидше. Для цього вони розписали інструкцію з п'ятьох пунктів.