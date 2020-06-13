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13 червня • оновлено в 16:41
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У МОЗ пояснили різке зростання захворюваності COVID-19 в Україні

1.3т
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Збільшення кількості людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, пов'язане з пом'якшенням карантинних заходів.

Про це на брифінгу 13 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення коронавырусної хвороби, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", – сказав головний санлікар.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

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