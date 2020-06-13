У МОЗ пояснили різке зростання захворюваності COVID-19 в Україні

Збільшення кількості людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, пов'язане з пом'якшенням карантинних заходів.
Про це на брифінгу 13 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення коронавырусної хвороби, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", – сказав головний санлікар.
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