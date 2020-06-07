У МОЗ пояснили, чому стався сплеск коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що збільшення кількості захворюваності коронавірусів в Україні викликано тим, що громадяни ігнорують карантинні заходи.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Зокрема, заходів не дотримуються під час користування громадським транспортом, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Тільки за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, в тому числі під час користування громадським транспортом", – зазначили в МОЗ.

Також у відомстві нагадали про правила пасажирських перевезень під час дії карантину.

Правилах пасажирських перевезень в період карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу в Україні зафіксовано 485 нових випадків коронавірусу. Також 242 людини одужали і 11 померли.

Загальна кількість заражених в країні досягла 26 999, 12 054 людей вилікувалися і 788 померли.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!