Головна Новини
11 червня • оновлено в 11:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МОЗ пояснили, чому не використовують плазму тих, хто видужав, для лікування хворих на COVID-19

3.3т
Читати матеріал російською

В Україні не використовують метод переливання плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусної інфекції, для лікування хворих, оскільки його поки неможливо внести в наявний стандарт.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Для цього спочатку потрібно пройти клінічні випробування й відповідне дослідження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Переливання крові для лікування коронавірусу

Переливання крові для лікування коронавірусу

"Щоб дати дозвіл і ввести той чи інший спосіб лікування, у нас мають відбутися клінічні випробування й відповідні дослідження. Для того щоб ми могли внести це в стандарт лікування, який у нас прийнятий. Зараз такі дослідження проводяться. Цією проблематикою займаються наші провідні інститути й фахівці в цих областях", – зазначив міністр.

За його словами, в Україні зможуть використовувати такий метод лікування, коли буде висновок наших фахівців, зокрема й на основі світових досліджень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги