У МОЗ пояснили, чому не проводять масові тести на COVID-19

В Україні не проводять масового тестування на коронавірус COVID-19, оскільки наша країна перебуває на ранньому етапі епідемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Європа з розвитку хвороби випереджає Україну на 15-20 днів, повідомив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми сьогодні розглядаємо сценарії, які відбувалися в Італії, Іспанії, Франції. Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводилися в країнах Європи в той період розвитку епідемії, в якому перебуває Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж здійснювалося в інших країнах", – зазначив він.

COVID-19 в Україні

Ляшко додав, що зараз в Україні достатня кількість тестів для визначення вірусу.

"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати і тестувати. На вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань, щоб забезпечити тестуванням всі випадки, які тільки можливо", – пояснив він.

Раніше Ляшко розповів, що в Україні виготовили близько 20 тисяч ПЛР-тестів, яких вистачить, щоб провести два мільйони тестувань на наявність COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента замовив 2 мільйони українських ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, які почнуть постачати вже з середини наступного тижня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram