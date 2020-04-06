Головна Новини
6 квітня • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МОЗ пояснили, чому не проводять масові тести на COVID-19

4.6т
Читати матеріал російською

В Україні не проводять масового тестування на коронавірус COVID-19, оскільки наша країна перебуває на ранньому етапі епідемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Європа з розвитку хвороби випереджає Україну на 15-20 днів, повідомив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми сьогодні розглядаємо сценарії, які відбувалися в Італії, Іспанії, Франції. Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводилися в країнах Європи в той період розвитку епідемії, в якому перебуває Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж здійснювалося в інших країнах", – зазначив він.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Ляшко додав, що зараз в Україні достатня кількість тестів для визначення вірусу.

"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати і тестувати. На вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань, щоб забезпечити тестуванням всі випадки, які тільки можливо", – пояснив він.

Раніше Ляшко розповів, що в Україні виготовили близько 20 тисяч ПЛР-тестів, яких вистачить, щоб провести два мільйони тестувань на наявність COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента замовив 2 мільйони українських ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, які почнуть постачати вже з середини наступного тижня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
7
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он сам то понял что ляпнул? "которые происходили в Италии, Испании, Франции." То есть он хочет вторую Италию с Испанией устроить на окраине?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
1 из 2 ответов | показать все
Levitsky Valery
Levitsky Valery
И снова проходил мимо, Тебя, недоумка, забыли спросить как в Украине тестирование проводить. сидишь в своей *опе и сиди там не высовывая своей глистявой бестолковки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги