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13 травня • оновлено в 17:23
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У МОЗ назвали головні осередки коронавірусу в Україні

8.9т
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Станом на ранок 13 травня найбільше підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зафіксовано у трьох областях та місті Києві.

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Про це під час брифінгу зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він наголосив, що протягом останньої доби в країні одужала рекордна кількість хворих – 343 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 49, Чернівецькій – 48 та Вінницькій – 48. Також у місті Києві 30 випадків", – сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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