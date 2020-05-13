У МОЗ назвали головні осередки коронавірусу в Україні

Станом на ранок 13 травня найбільше підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зафіксовано у трьох областях та місті Києві.

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Про це під час брифінгу зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він наголосив, що протягом останньої доби в країні одужала рекордна кількість хворих – 343 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 49, Чернівецькій – 48 та Вінницькій – 48. Також у місті Києві 30 випадків", – сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на 13 травня в Україні зареєстровано 16 425 випадків (+402 за добу) зараження коронавірусом COVID-19. Із них – 439 летальних. 3 716 пацієнтів одужали.

У всьому світі на коронавірус захворіли вже понад 4,3 млн осіб. Найбільше заражених у США – 1,4 млн пацієнтів, Іспанії – 270 тисяч, Росії – 232 тисячі.

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