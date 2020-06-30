У МОЗ назвали фактори, які впливають на ріст захворюваності на COVID-19 в Україні
Ігнорування правил карантину – основна причина росту захворюваності на COVID-19 в Україні.
Коронавірус в Україні розповсюджується через те, що люди не дотримуються рекомендацій щодо того, аби унеможливити його передачу.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це на брифінгу 30 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Коронавірус має певні елементи передачі. І якщо ми не користуємося засобами індивідуального захисту, не дотримуємося інших рекомендацій – він передається. І звичайно росте рівень захворюваності в нашій країні", – підкреслив глава МОЗ.
За його словами, якщо аналізувати ситуацію у регіонах, то спалахи COVID-19 найчастіше трапляються під час святкувань, наприклад, релігійних дат у сільській місцевості.
Також на активне зараження коронавірусом впливає ігнорування людьми правил, які встановлені власниками закладів громадського харчування і транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.
"Нехтування правил є основною причиною, яка впливає на рівень захворюваності людей коронавірусною інфекцією", – підкреслив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 334 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло 1159 осіб, а 19 115 вилікувалися.
Водночас у семи регіонах України за останню добу офіційно не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом і смертей від нього. Йдеться про Житомирську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.