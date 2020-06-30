У МОЗ назвали фактори, які впливають на ріст захворюваності на COVID-19 в Україні

Ігнорування правил карантину – основна причина росту захворюваності на COVID-19 в Україні.

Коронавірус в Україні розповсюджується через те, що люди не дотримуються рекомендацій щодо того, аби унеможливити його передачу.

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Про це на брифінгу 30 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коронавірус має певні елементи передачі. І якщо ми не користуємося засобами індивідуального захисту, не дотримуємося інших рекомендацій – він передається. І звичайно росте рівень захворюваності в нашій країні", – підкреслив глава МОЗ.

За його словами, якщо аналізувати ситуацію у регіонах, то спалахи COVID-19 найчастіше трапляються під час святкувань, наприклад, релігійних дат у сільській місцевості.

Також на активне зараження коронавірусом впливає ігнорування людьми правил, які встановлені власниками закладів громадського харчування і транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.

"Нехтування правил є основною причиною, яка впливає на рівень захворюваності людей коронавірусною інфекцією", – підкреслив Степанов.

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