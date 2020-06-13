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13 червня • оновлено в 10:49
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У МОЗ назвали епіцентри COVID-19 в Україні

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За минулу добу, 12 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Київ, Львівська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області – 132, Закарпатській області – 77, а також місті Київ – 72 випадки", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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