У МОЗ назвали епіцентри COVID-19 в Україні

За минулу добу, 12 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Київ, Львівська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 в Україні

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області – 132, Закарпатській області – 77, а також місті Київ – 72 випадки", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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