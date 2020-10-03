У МОЗ назвали єдину область, де можна послабити карантин

Кіровоградська область залишається єдиним регіоном України, де ситуація з поширенням коронавірусу дозволяє послабити карантин.

Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 жовтня, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

Так, показник захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тисяч населення в Кіровоградській області складає 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень в 40 нових хворих.

Найвищий показник захворюваності зафіксований в Тернопільській і Чернівецькій областях – 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

У Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області – 111,1, що не дозволяє перейти до ослаблення карантину.

За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові також Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи по всій Україні можуть перейти на тотальний карантин вже в жовтні і пов'язано це з місцевими виборами.